जम्मू-कश्मीर – 39 जवानांना घेऊन जाणारी बस दरीत कोसळली, 6 जवान शहीद; अनेक गंभीर

जम्मू-कश्मीरमध्ये मोठी दुर्घटना घडली आहे. अनंतनाग जिल्ह्यातील पहलगाम (Pahalgam) जवळील फ्रिसलान (Frislan) येथे लष्करी जवानांची बस दरीमध्ये कोसळली आहे. हा अपघात झाला तेव्हा बसमधून 39 जवान प्रवास करत होते. यातील 37 जवान आयटीबीपीचे (Indo-Tibetan Border Police), तर जम्मू-कश्मीर पोलीस (J&K Police) दलामधील दोन जवान होते.

A civil bus carrying 39 personnel (37 from ITBP and 2 from J&K Police) fell down to a roadside river bed after its breaks reportedly failed. The troops were on their way from Chandanwari to Pahalgam. Casualties feared. More details awaited: Indo-Tibetan Border Police (ITBP) https://t.co/gpvCAN2aX3

अमरनाथ यात्रेच्या सुरक्षेसाठी तैनात असणारे जवान ड्यूटीवरून माघारी परतत असताना बसला अपघात झाला. ही बस चंदनवाडीहून पहलगामला जात होती. फ्रिसलान जवळ ब्रेक फेल झाल्यामुळे बस दरीमध्ये कोसळली. अपघातामध्ये सहा जवान शहीद झाले आहेत, तर 30 गंभीर जखमी आहेत. जखमींना श्रीनगर येथील लष्करी रुग्णालयात उपचारासाठी एअरलिफ्ट करण्यात येत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

Pahalgam, J&K | Six ITBP personnel have lost their lives, while several other personnel received injuries, who are being airlifted to Army hospital, Srinagar for treatment: Police

A bus carrying 37 ITBP personnel and two J&K Police personnel fell into riverbed in Pahalgam today pic.twitter.com/lVhNooPzlT

