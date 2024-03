मुंबईत व्यावसायिकाच्या पत्नीची गळा आवळून हत्या

मुंबईतील हायप्रोफाईल आणि सुरक्षित क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेपियन सी रोडवरजवळ एक धक्कादायक घटना घडली आहे. नेपियन सी रोडवरील निर्जन हाईट्स इमारतीत एका वृद्ध महिलेची हत्या करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे येथे मोठे व्यापारी आणि राजकारणी लोक राहतात. या भागात कडक सुरक्षा यंत्रणा असतानाही एका महिलेची हत्या झाली आहे. या घडनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

ज्योती शहा (63) असं मृत महिलेचं नाव आहे. मृत महिलेच्या पतीचं नाव मुकेश शहा असून तो एका ज्वेलरी शोरूमचा मालक आहे. मुकेश यांची पत्नी ज्योती यांचा गळा आवळून खून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मलबार हिल पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम 302 अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. तसेच, पोलिसांनी आरोपींचा शोध घ्यायला सुरुवात केली आहे.

Maharashtra | A 63-year-old woman namely Jyoti Shah was found murdered in the Nepean Sea Road area. Her husband owns a jewellery shop. Police said that she was strangulated. Malabar Hill Police has registered an FIR under section 302 of IPC and started a probe to find the…

