आहारात या पदार्थांचा समावेश केल्याने प्रजनन समस्या टाळू शकाल, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

आजच्या व्यस्त आणि धावपळीच्या जीवनशैलीत, वंध्यत्वाची समस्या झपाट्याने वाढत आहे. ही समस्या आता महिलांपुरती मर्यादित नाही; मोठ्या संख्येने पुरुष देखील कमी शुक्राणूंची संख्या आणि यासंबंधी येणाऱ्या समस्यांशी झुंज देत आहे. बदलती जीवनशैली, ताणतणाव, खाण्याच्या सवयी आणि झोपेचा अभाव ही प्रमुख कारणे मानली जातात. बरेचजण शुक्राणूंची संख्या वाढवण्यासाठी विविध पद्धती वापरतात, परंतु ते अनेकदा अपयशी ठरतात.

पांढरे केस नैसर्गिकरित्या काळे करण्यासाठी हे उपाय करुन बघा

तज्ञ असेही सुचवतात की बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, औषधोपचार करण्यापूर्वी तुमचा आहार आणि दैनंदिन दिनचर्या सुधारल्याने प्रजनन क्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते. योग्य आहार केवळ हार्मोन्स संतुलित करत नाही तर शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्ता सुधारण्यास देखील मदत करतो. तर, प्रजनन समस्या टाळण्यासाठी आणि शुक्राणूंची संख्या वाढवण्यासाठी तुमच्या आहारातील काही प्रमुख घटकांचा शोध घेऊया.

त्वचेवर सुरकुत्या पडू नयेत म्हणून ही काळजी घ्यायलाच हवी, वाचा

शुक्राणूंची संख्या कमी होण्याची अनेक कारणे आहेत. सततचा ताण आणि मानसिक दबाव हार्मोनल संतुलन बिघडू शकतो. जास्त उष्णता, घट्ट कपडे, धूम्रपान, मद्यपान आणि पौष्टिक कमतरता यांचा देखील शुक्राणूंच्या संख्येवर थेट परिणाम होतो. लठ्ठपणा, हार्मोनल समस्या आणि काही औषधे देखील शुक्राणूंच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतात. डॉक्टरांच्या मते, तुमच्या दैनंदिन आहारात काही पदार्थांचा समावेश केल्याने शुक्राणूंची संख्या वाढण्यास मदत होऊ शकते. योग्य पोषण शरीरातील टेस्टोस्टेरॉनची पातळी देखील संतुलित करते, प्रजनन क्षमता सुधारते.

भोपळ्याच्या बिया खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

शुक्राणूंची संख्या वाढवणारे पदार्थ

पालक, मेथी आणि इतर हिरव्या भाज्या फॉलिक अॅसिडने समृद्ध असतात. जवस, सूर्यफूल आणि भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक भरपूर प्रमाणात असते, जे तुमच्या आहारात समाविष्ट केल्यास शुक्राणूंची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करू शकते.

बदाम, अक्रोड, मनुका आणि अंजीर यांसारख्या सुक्या फळांमध्ये निरोगी चरबी आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे हार्मोनल संतुलन राखण्यासाठी आणि शुक्राणूंची संख्या वाढवण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात.

हिवाळ्यात पेडीक्योर करण्याचे काय फायदे होतात, वाचा

अंडी, दूध, डाळी आणि चीज यांसारखे प्रथिनेयुक्त पदार्थ शुक्राणूंच्या गुणवत्तेसाठी आवश्यक मानले जातात. यामुळे शुक्राणूंची संख्या आणि क्रियाकलाप दोन्ही सुधारू शकतात.

डाळिंब, केळी, गाजर आणि संत्री आणि लिंबू यांसारखी लिंबूवर्गीय फळे जीवनसत्त्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असतात. ते शुक्राणूंना नुकसानापासून वाचवतात आणि त्यांची गतिशीलता वाढविण्यास मदत करतात.

लिपस्टिक लावताना कोणती काळजी घ्यायला हवी, वाचा

या गोष्टींपासून दूर रहा

तज्ञांचे म्हणणे आहे की जास्त कॅफिन, अल्कोहोल, जंक फूड, प्रक्रिया केलेली साखर आणि धूम्रपान प्रजनन क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम करतात. या सवयी शरीरात विषारी पदार्थ वाढवतात आणि हार्मोनल असंतुलन निर्माण करतात, ज्यामुळे शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्ता दोन्ही प्रभावित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – शिवसेनेचे तीन नगरसेवक जनतेचे प्रश्न मांडतील, विनायक राऊत यांच्याहस्ते नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार

Ratnagiri Nagar Parishad – भाजपला दूर ठेवत महत्वाच्या समित्या शिंदे गटाने बळकावल्या

ग्रीनलँड आता अमेरिकेचाच एक भाग? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शेअर केला वादग्रस्त नकाशा

IIT कानपूरमध्ये विद्यार्थ्याने उचललं टोकाच पाऊल, 22 दिवसांतील दुसरी घटना

केळीच्या पानावर जेवण्याचे फायदे जाणून तुम्हीही थक्क व्हाल, वाचा

ऐन चाळीशीत डोक्याला ताप! अनुभव ठरतोय घातक,नोकरीवर कुऱ्हाड कोसळण्याचा धोका

वजन कमी होण्यासाठी आहारात भाकरीचा समावेश गरजेचा, जाणून घ्या

Republic Day 2026 – ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानची दाणादाण उडवणारी ‘ही’ घातक शस्त्रे दिसणार परेडमध्ये

WPL 2026 – मुंबई इंडियन्सला बसला मोठा धक्का! दुखापतीमुळे महत्त्वाची खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर, रिप्लेसमेंट पाहून तुम्हीही अवाक व्हाल