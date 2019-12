CAA – गुजरातमध्ये पोलिसांवर दगडफेक; वाहनांवर हल्ला, 3022 जणांवर गुन्हा

नागरिकत्व सुधारित कायद्याच्या विरोधात ( CAA ) संपूर्ण देशात आंदोलनं सुरू आहेत. गुजरातमध्ये देखील गुरुवारी मोठ्याप्रमाणात आंदोलनं झाली. यावेळी आंदोलकांडून विशेषत: पोलिसांना लक्ष्य करण्यात आलं. अहमदाबाद येथे पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली, तर बनासकाठा येथे आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांवर हल्ला केला.

गुजरातमधील अहमदाबाद येथे गुरुवारी काही भागात आंदोलक रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनावेळी ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांना आंदोलकांकडून लक्ष्य करण्यात आले. पोलिसांवर आंदोलकांनी तुफान दगडफेक केली. बचावासाठी म्हणून पोलिसांनी बंद टपरी आणि दुकानांच्या आड लपण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरी देखील दगडफेक सुरू होती. त्यानंतर आंदोलकांपैकी काही जणांनी पुढे येऊन दगडफेक करणाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला.

#WATCH Gujarat: Protesters pelt policemen with stones during demonstration against #CitizenshipAmendmentAct , in Ahmedabad. (Earlier visuals) pic.twitter.com/BAqk7LIWb9

बनसकाठा येथे देखील आंदोलकांनी पोलिसांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. ड्युटीवर पोहोचलेल्या पोलिसांना आंदोलकांनी धक्काबुक्की केली. तसेच हजारोंच्या संख्येने उपस्थित आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांना घेराव घालून वाहनं गदागदा हलवून सोडली. वाहनांची तोडफोड करण्याच्या तयारीत असलेल्या माथेफिरू आंदोलकांना अखेर अन्य आंदोलकांनी रोखेलं आणि पोलिसांची वाहनं या गर्दीतून बाहेर पडण्यासाठी वाट करून दिली. याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले असून वृत्तसंस्थांनी देखील आपल्या सोशल हँडलवरून प्रसिद्ध केले आहेत.

#WATCH Gujarat: Shots from different angles of Banaskantha protest yesterday, where protesters attacked a Police jeep. FIR has been registered against 3022 people, of which 22 people have been identified. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/k5jmLYOz26

— ANI (@ANI) December 20, 2019