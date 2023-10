मला मैत्री करायचीय…उबेर चालकाने केला मेसेज…पुढे काय झाले ते वाचा

एका महिलेला उबेर चालकाचा विचित्र अनुभव आला आहे. महिलेने उबेर राइड केल्यानंतर चालकाने तिला विचित्र मेसेज केला. महिला मेसेज वाचून थक्कच झाली आणि तिने ट्विटरवर पोस्ट शेअर करत आपली व्यथा मांडली. सध्या तिची ही पोस्ट व्हायरल होत असून लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत.

महिलेने तिच्या ट्विटरच्या पोस्टमध्ये लिहीले की, भूमिका असे तरुणीचे नाव आहे. या घटनेने मला अस्वस्थ केले आहे. शिवाय महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मला असे वाटते की, उबेर एक असा मंच आहे जिथे प्रवासी विशेष करुन महिला या चालकावर विश्वास ठेवू शकतात. या घटनेमुळे उबेरवरील चालकांवरील विश्वास उडाला आहे आणि मी महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात प्रश्न निर्माण झाला आहे, जे प्रवासासाठी उबेरवर अवलंबून आहेत.

पुढे तिने लिहीलेय की, मी तुम्हाला विनंती करते या प्रकरणाचा तपास करुन तत्काळ आणि योग्य कारवाई करावी, यामध्ये चालकाची ओळख पटवून योग्य ती कारवाई करावी आणि भविष्यात अशाप्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्या. त्यांनी सांगितले, प्रवाशांची सुरक्षेला प्राधान्य असले पाहिजे आणि आशा आहे की तुम्ही या तक्रारीकडे गंभीरतेने पाहाल

तरुणीने चालकासोबतचे स्क्रिनशॉट सोबत पोस्ट शेअर केली आहे, स्क्रीनशॉटवरुन कळत आहे की, टेक्स्टिंगसोबत फोटोही शेअर केला आहे. आतापर्यंत 2.8 लाख पेक्षा जास्त वेळा ही पोस्ट पाहण्यात आली आहे. या पोस्टला अनेक प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. त्यात उबेरची एक प्रतिक्रिया आहे. ”हाय भूमिका, तुम्हाला झालेल्या त्रासाबाबत ऐकून फार खेद वाटतोय, तुम्ही कृपया तुमच्याजवळील तो मोबाईल नंबर आमच्यासोबत शेअर करु शकता? आम्ही त्यामुळे त्याला फॉलो करु शकतो. त्यावर भूमिकाने लिहीलेय, तुम्ही माझ्या मेसेजना उत्तर का नाही देत आहात?

