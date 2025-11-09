बिहारमध्ये प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या, दुसऱ्या टप्प्यात १२२ जागांसाठी ११ नोव्हेंबरला होणार मतदान

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या आहेत. दुसऱ्या टप्पयासाठी रविवारी संध्याकाळी ६ वाजता निवडणूक प्रचार थांबला. बिहार निवडणुकीच्या या दुसऱ्या टप्प्यात ११ नोव्हेंबर रोजी २० जिल्ह्यांमधील १२२ विधानसभा जागांवर मतदान होणार आहे. यामध्ये १०१ सर्वसाधारण, १९ अनुसूचित जाती आणि २ अनुसूचित जमाती राखीव जागा आहेत. एकूण ३ कोटी ७० लाख १३ हजार ५५६ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील.

दुसऱ्या टप्प्यात तीन जागांवर सर्वाधिक उमेदवार आहेत. प्रत्येकी २२, ज्यामध्ये कैमूरमधील चैनपूर, रोहतासमधील सासाराम आणि गया शहर यांचा समावेश आहे. दरम्यान, लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज आणि बनमंखी या एकमेव जागा आहेत, जिथे प्रत्येकी फक्त पाच उमेदवार आहेत. यामुळे काही जागांवर सरळ लढती होऊ शकतात.

मतदानासाठी एकूण ४५,३९९ बूथ उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये ५९५ महिलांसाठी चालवले जाणारे बूथ आहेत, ९१ अपंगांसाठी चालवले जाणारे बूथ आणि ३१६ मॉडेल बूथ यांचा समावेश आहे. निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी या टप्प्यात सर्व बूथचे वेबकास्टिंग केले जाईल.

