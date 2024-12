दक्षिण कोरियानंतर कॅनडात विमान अपघात, अपघाताचा व्हिडीओ व्हायरल

दक्षिण कोरियात झालेल्या भीषण विमान अपघातानंतर आता आणखी एक विमान दुर्घटना घडली आहे.हॅलिफॅक्स विमानतळावर कॅनडा एअरलाइन्सचे विमान घसरले. लॅंडिंगदरम्यान विमानाला आग लागल्यामुळे हा अपघात झाला. या अपघातात कोणतीही जीवित्तहानी झाल्याची माहिती मिळालेली नाही. सोशल मीडियावर या अपघाताचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

The airport is currently CLOSED.

This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn

