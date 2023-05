गोल्डी ब्रारचं नाव आता मोस्ट वॉन्टेड यादीत, माहिती देणाऱ्याला 1.5 कोटी रुपयांचं बक्षीस

कॅनडाच्या सरकारनं सतींदरजीत सिंग ब्रार उर्फ गोल्डी ब्रार याला टॉप 25 मोस्ट वॉन्टेड व्यक्तींच्या यादीत टाकलं आहे.

पंजाबी गायक सिद्धू मूस वाला यांच्या हत्येमागील कथित सूत्रधार गोल्डी ब्रार, कॅनडाच्या सरकारने BOLO (बी ऑन द लुकआउट) कार्यक्रमांतर्गत जाहीर केलेल्या यादीत 15 व्या स्थानावर आहे.

‘इंटरपोल-ओटावाच्या फ्युजिटिव्ह ऍप्रेहेन्शन सपोर्ट टीमने (फास्ट) फरारी सतींदरजीत सिंग ‘गोल्डी’ ब्रारला टॉप 25 यादीत टाकले आहे’, असे दिल्लीतील कॅनेडियन उच्चायुक्तांनी सांगितले.

त्याच्या अटकेसाठी सरकारनं बक्षीस देखील जाहीर केलं आहे. गोल्डी ब्रारच्या ठावठिकाणाची माहिती मिळाल्यास सरकारने 1.5 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे.

BOLO चे कार्यक्रम संचालक, Max Langlois, यांनी सर्व 25 लोकांची छायाचित्रे जारी केली आणि सांगितले की त्यांच्या अटकेत मदत करणार्‍यांना 50,000 डॉलर ते 250,000 डॉलर्सचे बक्षीस दिले जाईल, जे अंदाजे 1.5 कोटी रुपये इतके होते.

