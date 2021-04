दिल्लीच्या दोन गुंडांसमोर बंगाल आत्मसमर्पण करणार नाही, ममता बॅनर्जींचा तिखट हल्ला

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. गुरुवारी सहाव्या टप्प्यातील मतदान पार पडले. मतदानाचे अजून दोन टप्पे बाकी असून सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये वार-पलटवार सुरू आहे. या दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे नाव न घेत त्यांच्यावर तिखट शब्दात हल्ला चढवला आहे.

दक्षिण दिनाजपूर येथे निवडणूक सभेदरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला. मी खेळाडू नाहीय, मात्र खेळ करा खेळायचा हे मला चांगले ठावूक आहे. याआधी मी लोकसभेतील सर्वोत्तम खेळाडू होते, असे म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी बंगाल दिल्लीच्या दोन गुंडांसमोर आत्मसमर्पण करणार नाही, असे म्हटले. ममता बॅनर्जी यांनी कोणाचे नाव घेतले नसले तरी त्यांचा इशारा पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा यांच्याकडेच होता.

