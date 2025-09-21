मैदानावर बॅट-बॉलची लढाई होईल! शेकहॅण्ड वादावर कर्णधार सूर्यकुमारचा स्ट्रेट ड्राईव्ह

सामना ऑनलाईन
|

आशिया चषक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत हिंदुस्थान-पाकिस्तान दरम्यानच्या गटफेरीतील सामन्यात शेकहॅण्ड वादाने मोठा गदारोळ झाला होता. आता सुपर-४ मध्ये पुन्हा एकदा हे कट्टर प्रतिस्पर्धी रविवारी आमनेसामने येणार आहेत. या हायव्होल्टेज सामन्यापूर्वी पत्रकारांनी विचारलेल्या शेकहॅण्ड प्रश्नाला ‘टीम इंडिया’चा यादवने जोरदार भिरकावले. ‘मैदानावर बॅट-बॉलची लढाई होईल, बाकी गोंधळ दूर ठेवा,’ असा स्ट्रेट ड्राईव्ह त्याने लगावला.

पत्रकारांनी जेव्हा पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याबाबत प्रश्न विचारला, तेव्हा सूर्यकुमारने थेट उत्तर टाळले. तो म्हणाला, ‘इथे बॅट-बॉलची अफलातून लढत होईल, दबावाखालील सामना होईल. मी आधीच म्हटलं आहे, स्टेडियम लोकांनी फुल्ल असेल, चाहत्यांचा संपूर्ण पाठिंबा असेल. आमचं सर्वोत्तम देऊन हा सामना एन्जॉय करू.’ गटसामन्यानंतरही सूर्यकुमारने स्पष्ट केलं होतं की, हा निर्णय बीसीसीआय आणि भारत सरकारच्या सल्ल्यानंतर घेतला गेला होता.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marathi Fire (@marathifire)

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पुणे महापालिकेत उपायुक्तांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये खांदेपालट, वादग्रस्त उपायुक्त माधव जगताप यांना मुख्य प्रवाहात आणल्याने ‘नवल’च

एकनाथ शिंदे नावाच्या आरोपीला ओळखता का? वृद्धाला विचारत तोतया सीआयडींनी सोन्याची अंगठी लांबवली

स्मृती मानधनाची ऐतिहासिक कामगिरी पण..ऑस्ट्रेलियाचा हिंदुस्थानवर मालिकाविजय

सफर-ए-यूएई – क्रिकेटप्रेमी नाराज झाले!

हिंदुस्थान-पाक लढतीला ‘नो शेक हॅण्ड’ची किनार; सहा दिवसांतच दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी पुन्हा भिडणार

पूजा खेडकरांच्या वडिलांच्या ड्रायव्हरला अटक

पीवायसी-टूस्पेस बॅडमिंटन साखळी स्पर्धा – ग्रिफिन्स-हॉक्स विजेतेपदासाठी भिडणार

कवितेवर टाळ्या न वाजवल्याने शिक्षिकेची तीन वर्षांच्या चिमुकल्याला मारहाण; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पालकांना धक्का बसला

म्हस्के तुम्ही मदतीसाठी अनंत तरेंसमोर झोळी पसरायचात, विसरलात काय? धर्मवीर आणि तरेंच्या नात्यात विष कालवणाऱ्यांना तरे कुटुंबीयांनी फटकारले