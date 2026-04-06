चंद्रपुरात ‘द बर्निंग कार’चा थरार: धावत्या लक्झरी कारचा काही मिनिटांतच कोळसा

चंद्रपूर-नागपूर महामार्गावरील पडोली नजीक आज (06 एप्रिल 2026) दुपारी एकच्या सुमारास धावत्या कारला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या अपघातात करोडो रुपयांची आलिशान कार जळून खाक झाली असून, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

ही कार चंद्रपुरातील एका प्रतिष्ठित व्यावसायिकाची असल्याची माहिती आहे. दुपारी प्रवास करत असताना गाडीतून अचानक धूर निघू लागल्याचे चालकाच्या लक्षात आले. त्यांनी प्रसंगावधान राखत गाडी तात्काळ रस्त्याच्या कडेला उभी केली आणि ते बाहेर पडले. त्यानंतर काही वेळातच आगीने रौद्र रूप धारण केले आणि संपूर्ण गाडी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली.

घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाने घटनास्थळी पोहोचून आग विझवली, मात्र तोपर्यंत गाडीचा केवळ सांगाडा शिल्लक उरला होता. भररस्त्यात घडलेल्या या ‘द बर्निंग कार’च्या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

काळ आला होता पण…; कार दहा फुट नदीत कोसळली, सुदैवाने जिवित हानी टळली

IPL 2026 – टी20 वर्ल्ड कपमध्ये खोऱ्याने धावा काढणारा संजू सॅमसन अजूनही शांत का? प्रशिक्षकाने सांगितले कारण

पुणे महापालिकेचा ओव्हरहेड केबल कारवाईचा फुसका बार! सोसायट्यांवरील कारवाईला स्थगिती

Ratnagiri News- डिंगणीतील सीएनजी पंपाजवळ नियमांचा भंग; प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात

बंद करा, बंद करा, लक्ष्मी ऑर्गानिक बंद करा! कोकणवासियांचा विराट मोर्चा

crime news new

Nanded News – नांदेडात टोळीयुद्धाचा भडका; 48 तासांत पाच खुनांनी शहर हादरले, पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

गायक महेश काळे यांचा स्वरसंध्या कार्यक्रम रद्द झाल्याने गोंधळ, प्रेक्षकांना बसला आर्थिक भुर्दंडच; आयोजकांवर कारवाईची मागणी

बस्तरमध्ये टॉप कमांडरसह 40 नक्षलवाद्यांची शरणागती, नक्षल चळवळीला मोठा धक्का

IPL मुळे माझे आंतरराष्ट्रीय करिअर संपले; माजी खेळाडूचा खळबळजनक खुलासा