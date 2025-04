भयंकर! गर्दीत घुसली भरधाव कार, 5 सेकंदात 25 ते 30 जणांना चेंडूसारखं उडवलं; अनेकांचा मृत्यू

कॅनडातील वैंकूवर शहरामध्ये मोठी दुर्घटना घडली आहे. वैंकूवर येथे स्ट्रीट फेस्टिव्हल दरम्यान भरधाव वेगात आलेली कार गर्दीत घुसले. अवघ्या काही सेकंदामध्ये कारने 25 ते 30 जणांना अक्षरश: चेंडूसारखे उडवले. या दुर्घटनेमध्ये अनेक जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त होत असून पोलिसांनी कार चालकाचा अटक केली आहे.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3

— Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025