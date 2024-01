सोमालियाजवळ आणखी एका जहाजाचे अपहरण, हिंदुस्थानचे 15 क्रू मेंबर अडकले; सुटकेसाठी युद्धनौका रवाना

सोमालियाजवळ आणखी एका जहाजाचे अपहरण झाले आहे. या जहाजावरील 15 क्रू मेंबर हिंदुस्थानी नागरिक असून असल्याची माहिती मिळतेय. त्यांच्या सुटकेसाठी हिंदुस्थानच्या नौदलाने आयएनएस चेन्नई ही युद्धनौका रवाना केली आहे.

Responding swiftly to the developing situation, Indian Navy launched an MPA and has diverted INS Chennai deployed for Maritime Security Operations to assist the vessel. The aircraft overflew the vessel on early morning of 05 Jan 24 and established contact with the vessel,…

— ANI (@ANI) January 5, 2024