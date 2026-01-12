परभणीत नाकाबंदीत आढळली साडेपाच लाखांची रोकड

सामना ऑनलाईन
|

महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी होणाऱया मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. महापालिकेच्या निवडणूक भरारी पथकाने केलेल्या नाकाबंदीत एका दुचाकीस्वाराकडे पाच लाख 60 हजार रुपयांची रोख रक्कम सापडली आहे. निवडणूक भरारी पथकाने ही रक्कम जप्त केली आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व महामार्गांवर भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली. गंगाखेड नाका येथील पथक क्रमांक एक मधील कोतवालीचे सहायक पोलीस निरीक्षक विश्वजीत कासले यांच्यासह आचारसंहिता विभागाच्या पथकाने वाहनांची तपासणी केली असता. एमएच 22 एएल 21 38 या दुचाकीच्या डिक्कीत पाच लाख 60 हजार रुपयांची रोख रक्कम आढळून आली. या रकमेबद्दल दुचाकीस्वाराकडे विचारणा केली असता त्यांना कोणतेही समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. तसेच रकमेबाबत कोणतेही कागदपत्रे नसल्याने भरारी पथकाने पंचनामा करत ही रक्कम जप्त केली. मध्यरात्री दीडच्या सुमारास जप्तीची कारवाई करण्यात आली. रोख जप्तीची ही निवडणुकीतील परभणीतील पहिलीच कारवाई ठरली आहे.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – हा आवाज कुणाचा शिवशक्तीचा…

Latur accident – खासगी ट्रॅव्हल्सची दुचाकीला धडक, दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

दुखापतीने ठरवला मलेशिया ओपनचा विजेता; जगज्जेत्या शी यूकीची फायनलमधून माघार, कुनलावुतला जेतेपदाचे बक्षीस

क्रिकेटनामा – विराटची विराट खेळी!

मुंबई-कर्नाटक यांच्यात आज उपांत्यपूर्व संघर्ष, पडिक्कल विरुद्ध सरफराज लढतीकडे लक्ष; सौराष्ट्रसमोर अपराजित यूपीचे आव्हान

अकोल्यात 64 मतदान केंद्र; संवेदनशील, सीसीटीव्ही लावणार

विराट धावांची मशीन! त्याच्यासारखी भूक कुणात पाहिली नाही – अ‍ॅलन डोनाल्ड

कोल्हापूर, इचलकरंजीत ‘अर्थगंगे’ला महापूर, मतदारांना खूश ठेवण्यासाठी उमेदवारांकडून श्रीमंती थाट

रोहित शर्मा सर्वाधिक षटकार ठोकणारा सलामीवीर