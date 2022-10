जनावरे धडकल्याने वंदे भारत एक्सप्रेसचा अपघात

वैतरणा ते मणिनगर दरम्यान सेमी हायस्पीड मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेसचा अपघात झाला आहे. या अपघातात कुठलीही जिवीतहानी झाली नसून एक्स्प्रेसचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. 1 ऑक्टोबरपासून या एक्स्प्रेसला सुरुवात झाली होती.

Cattle runover damages semi high-speed Mumbai-Ahmedabad #VandeBharat Express between Vaitarna and Maninagar around 11:18am this morning. @mid_day pic.twitter.com/JpKpFdaeky

— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) October 6, 2022