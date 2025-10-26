करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणी सीबीआयकडून पुन्हा गुन्हा दाखल, विजय घेणार पीडित कुटुंबीयांची भेट

करूर येथील भगदाड प्रकरणात CBI ने पुन्हा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, अभिनेता विजय 27 ऑक्टोबर रोजी महाबलीपुरम येथे दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना भेटणार आहेत. ही भेट अपघाताला एक महिना झाल्यानंतर होणार आहे.

विजयच्या पक्ष ‘तामिळगा वेत्री कळगम’ ने या भेटीसाठी महाबलीपुरममधील एका रिसॉर्टमध्ये विशेष व्यवस्था केली आहे. पक्षाने सुमारे 50 खोल्या आरक्षित केल्या आहेत, जेणेकरून विजय वैयक्तिकरित्या सर्व शोकाकुल कुटुंबीयांना भेटू शकतील आणि त्यांना धीर देऊ शकतील. या कार्यक्रमाला ना माध्यमांना प्रवेश दिला गेला आहे आणि ना पक्ष कार्यकर्त्यांना.

करूरमधील एका पीडित कुटुंबातील सदस्याने सांगितले, की, आमच्यासाठी बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे, जेणेकरून आम्ही कार्यक्रम स्थळावर पोहोचू शकू. आमच्यापैकी अनेकजण तिथे जाणार आहोत.” 27 सप्टेंबर रोजी करूर येथे विजयच्या सभेदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत 41 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 60 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.

आता विजयच्या या उपक्रमावर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. काही लोकांचे म्हणणे आहे की विजयने स्वतः करूरला जाऊन पीडित कुटुंबांना भेटायला हवे होते, त्यांना महाबलीपुरमला बोलावणे योग्य नाही. मात्र, पक्षाचे म्हणणे आहे की विजयला प्रशासनाकडून करूरला जाण्याची परवानगी मिळाली नाही, त्यामुळे त्यांना ही पर्यायी व्यवस्था करावी लागली.

