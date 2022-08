Manish Sisodia सीबीआय आई है! दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या घरावर सीबीआयचा छापा

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) यांच्या राहत्या घरावर केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या पथकाने अर्थात सीबीआयने शुक्रवारी सकाळी छापेमारी केली आहे. दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरणासंदर्भात ही छापेमारी करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. सिसोदिया यांच्या घरासह राजधानीमध्ये अन्य 20 ठिकाणीही सीबीआयने छापे टाकले आहेत. यात उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त आरवा गोपी कृष्णा (Delhi Excise Commissioner Arava Gopi Krishna) यांचाही समावेश आहे.

दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारच्या अबकारी धोरणासंदर्भात सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर त्यांनी ही मागणी केली होती. या अहवालामध्ये उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयने आज छापेमारी केली. मनिष सिसोदिया यांनीच ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे.

Excise policy case | The 21 locations being raided by CBI also include the premises of the then Delhi Excise Commissioner Arava Gopi Krishna: Sources https://t.co/I8rNgJj3Kk

— ANI (@ANI) August 19, 2022