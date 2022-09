कंपनीने टॉयलेटमध्ये लावले सीसीटिव्ही कॅमेरे , फोटो व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ

अलिकडे सुरक्षेच्या दृष्टीने सगळीकडेच सीसीटिव्ही कॅमेरे लावले जातात. मात्र चीनच्या एका कंपनीने सगळ्या मर्यादाच ओलांडल्या आणि कंपनीने चक्क टॉयलेटमध्येच छुपे कॅमेरे लावले होते. अशा पद्धतीने झाला खुलासा.

चीनच्या एका शहरातील ही घटना आहे. द सनच्या वृत्तानुसार, इथल्या एका कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यावर नजर ठेवण्यासाठी कंपनीच्या टॉयलेटमध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरा लावला होता. कंपनीच्या वरिष्ठाच्या आदेशाने कंपनीने असे केले होते. वरिष्ठाच्या म्हणण्यानुसार कर्मचारी टॉयलेटमध्ये जाऊ कंपनीच्या नियमांचे उल्लंघन तर करत नाही ना हे पाहण्यासाठी सीसीटिव्ही कॅमेरे लावले होते.

द सनने रेड स्टार न्यूजच्या माहितीवरुन वृत्तात लिहीलेय की, कंपनीचा बॉस कर्मचारी टॉटलेटमध्ये जाऊन टाईमपास तर करत नाही ना? मात्र कंपनीच्या अॅडमिन विभागाच्या माध्यमातून या घटनेचा खुलासा झाला. असं झालं की, कंपनीकडून तीन कर्मचाऱ्यांना टॉयलेटमध्ये सिगारेट ओढल्याने तंबी दिली होती.

A Chinese company in Xiamen installed surveillance cameras inside toilet cubicles to monitor its staff. A viral image on Weibo showed photos it took as evidence and staff caught smoking were fired as punishment. pic.twitter.com/RD9xtSuGYj

— Rachel Cheung (@rachel_cheung1) September 14, 2022