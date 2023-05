‘फाशी’ला दुसरा पर्याय शोधण्यास केंद्र सरकार तयार

कैद्यांना फाशीऐवजी मृत्युदंडाची दुसरी शिक्षा देता येईल का? फाशीला कमी वेदनेचा दुसरा पर्याय कोणता आहे, याचा विचार करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमली जात आहे. सध्या या समितीसाठी सदस्यांच्या नावांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी सरकारला तज्ञांची समिती नेमण्याची सूचना केली होती.

देशातील फाशी देण्याची सध्याची पद्धत अत्यंत क्रूर आहे, असा दावा करणाऱया याचिकेवर मंगळवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी दिलेल्या निर्देशाला अनुसरून फाशीला पर्यायी कमी वेदनेची शिक्षा कोणती असेल, याचा आढावा घेण्यासाठी सरकार तज्ञांची समिती नेमत आहे. सरकारने यासंबंधी प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रस्तावित समितीतील सदस्य तज्ञांच्या नावांवर अंतिम निर्णय घेणे बाकी आहे, असे वेंकटरामणी यांनी खंडपीठाला कळवले. फासावर लटकवल्यानंतर कैद्याचा मृत्यू व्हायला किती वेळ लागतो? फाशीमुळे किती वेदना होतात? याबाबत मोठय़ा रुग्णालयांतील तज्ञांकडून शास्त्रीय डाटा मिळवून सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्याला अनुसरून अनुकूल भूमिका घेत केंद्र सरकारने मंगळवारी बाजू मांडली.

central government ready to find another option for capital punishment expert committee appointment procedure at final stage

