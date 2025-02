IND Vs PAK – पाकिस्तानचा कर्णधार हर्षित राणाला भीडला, व्हिडीओ व्हायरल

Champions Trophy 2025 मध्ये पारंपरिक प्रतिस्पर्धी हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान यांच्यात दुबईमध्ये सामना सुरू आहे. पाकिस्तानचा संघ नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला आहे. परंतु टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी केलेल्या अचुक माऱ्यामुळे पाकिस्तानाच अर्धा संघ 183 या धावसंख्येवर तंबुत परतला आहे. याच दरम्यान 21 व्या षटकात पाकिस्तानचा कर्णधार मोहम्मद रिझवान आणि हर्षित राणा एकमेकांना भीडले.

Harshit rana and Mohammad Rizwan shoulder to shoulder…. its heating in dubai🥵🥵#INDvsPAK #ChampionsTrophy pic.twitter.com/N9kucdOJwF

— Rahul Karki (@Rahulkarki417) February 23, 2025