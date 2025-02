Champions Trophy 2025 – ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड लढतीआधी लाहोरच्या गद्दाफी मैदानावर वाजलं हिंदुस्थानचं राष्ट्रगीत

पाकिस्तानमधील लाहोर शहरातील गद्दाफी मैदानावर ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड संघात सामना सुरू आहे. हा सामना सुरू होण्याआधी आयोजकांकडून एक मोठी चूक झाली. सामना इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियात असताना चुकून हिंदुस्थानचे राष्ट्रगीत लावण्यात आले. यामुळे मैदानावरील क्रिकेटप्रेमी आणि खेळाडूही चकीत झाले. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

पाकिस्तानमध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीची धूम आहे. तब्बल 29 वर्षानंतर पाकिस्तानमध्ये आयसीसी स्पर्धा होत आहे. मात्र सुरुवातीपासून ढिसाळ कारभारामुळे पाकिस्तानवर टीकेचा वर्षाव होत होता. त्यात शनिवारी आणखी एका गोष्टीची भर पडली. लाहोरच्या गद्दाफी मैदानावर इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामना सुरू होणार होता. दोन्ही संघाचे खेळाडू आपापल्या देशाच्या राष्ट्रगीतासाठी मैदानात उभे राहिले. सुरुवातीला इंग्लंडचे राष्ट्रगीत झाले आणि नंतर ऑस्ट्रेलियाचे राष्ट्रगीत वाजण्याऐवजी हिंदुस्थानचे राष्ट्रगीत ‘जन गण मन…’ सुरू झाले. अर्थात काही सेकंदच हा गोंधळ उडाला आणि त्यानंतर ही चूक सुधारण्यात आली. मात्र तोपर्यंत याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरलही झाला होता.

Australia 🇦🇺 Vs England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Match Me India Ka 🇮🇳 Anthem “Jan Gan Man” He Lga Dia Pakistan Me. #ChampionsTrophy2025 #PakVsInd #AusVsEng #iccchampionstrophy2025

pic.twitter.com/za77t4I5Nq

— Gurtej Singh (@GGurtej) February 22, 2025