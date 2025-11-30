…तर राजेंद्र यड्रावकर यांची ईडी चौकशी लावू – चंद्रकांत पाटील

इडीची चौकशी म्हणजे बेहिशेबी संपत्तीची चौकशी त्यामुळे आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर हे आमच्या महायुतीचे घटक असले, तरी गरज पडल्यास त्यांची ईडीची चौकशी लावू, असा इशारा तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत दिला.
जयसिंगपूर येथे माधवराव घाटगे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत चंद्रकांत पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, आमदार राजेंद्र पाटील यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांना सामावून घ्यायला हवे होते. मात्र, केवळ आमच्याच चिन्हावर निवडणूक लढवायची असा भलताच आग्रह त्यांनी धरल्यामुळे आमचे पटले नाही; म्हणूनच आम्ही वेगवेगळे लढत आहोत. शिरोळ तालुक्यात आमचे वर्चस्व आहे. आम्ही तुम्हाला आमदार म्हणून सन्मान देऊ; पण तुमच्या आग्रहाला कार्यकर्त्यांनी बळी का पडायचे? मागील निवडणुकीतही यड्रावकर यांच्या उमेदवाराचा नगराध्यक्षपदाच्या लढतीत पराभव झाला होता. यावेळीही त्यांचा पराभव निश्चित आहे. शिरोळ तालुक्यातील एकात्म विकास करण्याला प्राधान्य देऊ. यासाठी कितीही निधी लागला तरी पुरवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.