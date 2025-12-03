भाजप उमेदवाराचा राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या भावावर हल्ला

सामना ऑनलाईन
|

गडचांदूर शहरात भाजप उमेदवार सुरज पांडे याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अरुण निमजे यांच्या भावाला विट फेकून मारल्याची धक्कादायक घटना मतदानानंतर घडली आहे. या हल्ल्यात प्रकाश निमजे गंभीर जखमी झालेयत. या घटनेमुळे गडचांदूर शहरात तणावाची स्थिती निर्माण झाली.

भाजपचे प्रभाग नऊचे उमेदवार सुरज पांडे याने हा हल्ला केला. यात निमजे यांच्या डाव्या बाजूच्या कानाला व डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना चंद्रपूर येथील खाजगी रुग्णालयामध्ये भरती करण्यात आले आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सुरज पांडे याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून, भाजपने त्याला उमेदवारी दिल्याने भाजपविरोधात नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे.

गुन्हेगाराला लोकांच्या स्वाधीन करा म्हणून पोलिस स्टेशनमध्ये नागरिकांनी मोठी गर्दी केली आहे. त्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे शहरामधील वातावरण दूषित झाले असून त्याला त्वरित तडीपार करण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्ते करीत आहे. निषेध करण्यासाठी आंदोलनकर्त्यां नी शहरामधून रॅली काढून बाजार बंदची हाक दिली आहे. पोलिसांनी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – नवी मुंबईत मिंध्यांना धक्का! सहसंपर्कप्रमुखासह अनेकांचा शिवसेनेत प्रवेश

Sindhudurga News- आंगणेवाडीच्या भराडी देवीची यात्रा 9 फेब्रुवारीला होणार

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पावर राहाणार अत्याधुनिक कॅमेऱ्यांची नजर; प्राण्यांच्या हालचाली टिपणार

विद्यार्थिनींना अश्लील मेसेज पाठवले, हरयाणातील CRSU विद्यापीठातील 3 शिक्षकांचे निलंबन

ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा यांचे निधन, मृत्यूपश्चात देहदानाचा निर्णय

घणसोलीतील अडीच हजार बेकायदा घरांना नोटिसा, नवी मुंबईत सिडकोचा बुलडोझर सुसाट

ठाण्यात ठाकरे ब्रँडच मोठा भाऊ; राष्ट्रवादीच्या जिल्हा अध्यक्षांची ग्वाही

तळगडावर सापडला गुप्त दरवाजा, दुर्गरत्न प्रतिष्ठानची मोहीम

नामफलक बंद, साफसफाई, अग्निशमन यंत्रणेचीही बोंब; उल्हासनगर परिवहन सेवेच्या कंत्राटदाराची पोलखोल, अतिरिक्त आयुक्तांनी बजावली नोटीस