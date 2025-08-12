चंद्रपूर जिल्ह्यातही निवडणूक घोटाळा, एकाच घरात दाखवले 119 मतदार

सामना ऑनलाईन
|

मतदारयादीतील घोटाळा चंद्रपूर जिल्ह्यातही समोर आला आहे. घुग्गुस या गावात एकाच घरात 119 मतदारांची नोंद सापडली आहे. मुळात या घरी केवळ दोन मतदार आहेत. घुग्गुस हे ग्रामपंचायत असलेले औद्योगिक गाव आहे. याच गावात सचिन बांदुरकर यांचे 350 क्रमांकाचे घर आहे. राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या घरातून तब्बल 119 जणांची नोंदणी झाली आहे. या मतदारांचा घर क्रमांक हा 350 आहे. एका लहानशा घरात एवढ्या मतदारांची नोंद कशी काय करण्यात आली, हा मोठा प्रश्न आहे. काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या यादीनुसार तपासणी केली असता हा घोटाळा समोर आला. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. हे कोण लोक आहेत, त्यांची नोंदणी कुणी केली, ज्यांनी कुणी केली असेल, त्यांच्या लक्षात हा प्रकार आला नाही का, की हे बोगस मतदार आहेत, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. ही माहिती समोर आल्यावर घरमालकही चकित झाले. तर काँग्रेसने या बोगस प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अन्न पदार्थ वर्तमानपत्राच्या कागदात बांधू नका, अन्न व औषध प्रशासनाची सूचना

गणपतीपुळे मंदिरात दर्शनासाठी भक्तीचा सागर उसळला

लोकशाही संपवण्याचे भाजपाचे षडयंत्र, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही वाचविण्यासाठी काँग्रेसचा लढा: रमेश चेन्नीथला

स्वातंत्र्यदिनी ‘जिओहॉटस्टार’वर तिरंगी थरार; पाहा ‘हे’ खास चित्रपट आणि वेब सिरीज

बीसीसीआय शहीद जवानांच्या बलिदानापेक्षा मोठी आहे का? आदित्य ठाकरे यांचा संतप्त सवाल

आता चंद्रावर जरी निवडणूका झाल्या तरी भाजपवाले तिथे मतदान करतील अशी सिस्टम त्यांनी बसवलीय, आदित्य ठाकरे यांची टीका

मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहासमोर बसचा अपघात, वृद्ध महिलेचा मृत्यू

Skin Care – चेहऱ्यावर आठवडाभर ‘ही’ वस्तू लावाल तर तुमचाही चेहरा होईल सुंदर

Hair Care – केसातील कोंड्यावर ‘हा’ आहे जालिम उपाय, वाचा