Chandrapur News – एकच मिशन ST आरक्षण…, राजुरा शहरात बंजारा समाजाच्या वतीने काढण्यात आला मोर्चा

सामना ऑनलाईन
|

बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत (ST) आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी चंद्रपुरात बंजारा समाज एकवटला. राजुरा शहरात बंजारा समाजाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने बंजारा समाज बांधव मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते.

हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या मागणीसाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये बंजारा समाजाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात येत आहेत. आज (29 सप्टेंबर 2025) राजुरा शहरात जिल्हाभरातून हजारो बंजारा समाज बांधव आपल्या पारंपरिक वेशभूषेत राजुरा उपविभागीय कार्यालयावर धडकले. सेवालाल महाराजांच्या जयघोषात राजुरा शहर दुमदुमले. ‘हैदराबाद गॅझेट’प्रमाणे बंजारा समाज एसटी प्रवर्गात येतो; परंतु महाराष्ट्रात एसटी प्रवर्गाची सवलत नसल्याने बंजारा समाजाने एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळविण्यासाठी राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Nanded News – एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे, बंजारा समाजाचा महाएल्गार मोर्चा

worlds-second-shortest-girl-from-chandrapur-gets-recognition-certificate

जगात दुसऱ्या क्रमांकाची ठेंगणी मुलगी चंद्रपूर जिल्ह्यात; विक्रमाची नोंद, प्रमाणपत्र बहाल

बेपत्ता पत्रकार राजीव प्रताप यांचा अखेर मृतदेह जोशीयारा तलावात आढळला; कुटुंबीयांची चौकशीची मागणी

मराठी अभिनेत्री रुपाली भोसलेच्या गाडीचा भीषण अपघात

farmers-warn-protest-outside-maharashtra-cm-residence-nihal-pandey

…तर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर शेतकरी आंदोलन करू! निहाल पांडे यांचा इशारा

Photo – श्री तुळजाभवानी देवीची भवानी तलवार अलंकार महापूजा

Kokan News – समुद्रात वादळ सदृश्य वातावरण; नौका किनाऱ्याकडे परतल्या

solapur-collector-slams-party-spokesperson-over-flood-aid-drama

३ हजारांऐवजी २००च कीट का आणले? राजकारण नको मदत करा! चमकोगिरी करणाऱ्या मिंधेंच्या प्रवक्त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी फटकारले

इंटरनेट सेवा बंद, अनिश्चित काळासाठी संपाची घोषणा; PoK च्या पब्लिक एक्शन कमिटीचा निर्णय, नेमकं प्रकरण काय?