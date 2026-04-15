Chandrapur news – इन्स्टावर मैत्री, आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल करण्याची धमकी; तरुणीकडून 15 तोळे सोनं अन् लाखो रुपये उकळणाऱ्या तिघांना बेड्या

सोशल मीडियाचा वापर सध्याच्या तरुण पिढीकडून कशाप्रकारे गैरमार्गाने केला जातोय याचा एक धक्कादायक प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यातून समोर आला आहे. इन्स्टाग्रामवर मैत्री करून एका उच्चभ्रू कुटुंबातील तरुणीला जाळ्यात ओढत तिचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तब्बल 15 तोळे सोने आणि 1 लाख 85 हजारांचा गंडा घालणाऱ्या तीन तरुणांना मूल पोलिसांनी अटक केली आहे.
मूल येथील वेदांत बुरांडे (वय – 19) याने इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून एका सधन कुटुंबातील मुलीशी मैत्री केली होती. या ओळखीचे रूपांतर लवकरच प्रेमात झाले. मुलगी श्रीमंत असल्याने सुरुवातीला फिरण्याचा सर्व खर्च तीच करायची. मात्र या काळात वेदांतने तिचे काही आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये साठवून ठेवले. काही काळानंतर त्याने या फोटोंचा वापर करून तरुणीकडे पैशांची मागणी करण्यास सुरुवात केली.
सुरुवातीला किरकोळ रकमा घेणाऱ्या वेदांतची हाव हळूहळू वाढत गेली. त्याने मोठ्या रकमेची मागणी केल्यावर मुलीने नकार दिला तेव्हा त्याने तिचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. या भीतीने तरुणीने आपल्या राहत्या घरातून 15 तोळे सोने आणि 1 लाख 85 हजार रुपये चोरून वेदांतच्या हवाली केले. इतकी मोठी लूट करूनही आरोपीची मागणी थांबत नव्हती. अखेर सततच्या जाचाला कंटाळून अखेर पीडित मुलीने सर्व प्रकार आपल्या घरच्यांना सांगितला ज्यानंतर हे गंभीर प्रकरण उघडकीस आले.
मुलीच्या तक्रारीवरून मूल पोलिसांनी तातडीने चक्र फिरवत मुख्य आरोपी वेदांत बुरांडे (लय – 19) याच्यासह त्याला मदत करणाऱ्या प्रारब्ध कीर्तीवर (वय – 20) आणि कृष्णा व्यास (वय – 20) या दोन साथीदारांना अटक केली आहे. हे तिन्ही आरोपी मूल शहरातीलच रहिवासी आहेत. न्यायालयाने या तिघांनाही 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून मूल पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
जलद न्यायाची मागणी
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या अशा गुन्ह्यांमुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता, आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी आणि ‘फास्ट ट्रॅक’ कोर्टाच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा निकाल लावून पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी मागणी नगराध्यक्षा एकता समर्थ एस यांनी केली आहे.