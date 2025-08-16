नदी पात्रात पोहायला गेलेल्या दोन मुलांचा नदीत बुडून मृत्यू, चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील घटना

सामना ऑनलाईन
|

पोहायला गेलेल्या दोन मुलांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातल्या टेकरी नदीत घडली. जित वाकडे, आयुष गोपाले, अशी मृतकाचे नावे आहेत. शालेय सुट्टीचा दिवस असल्याने नदीवर पोहण्यासाठी सिंदेवाही येथील काही मुले टेकरी गावाजवळील नदी घाटावर पोहण्यासाठी गेली होती. याच वेळी दोघांचा नदीच्या पाण्यात बूडून मृत्यू झाला.

घटनेची माहिती प्राप्त होताच सिंदेवाही पोलीसांनी मृतकांचे शव पाण्यातून बाहेर काढल्यानंतर शवविच्छेदनासाठी सिंदेवाही ग्रामीण रुग्णालयात हलविले. या घटनेने वाकडे आणि गोपाले कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात दुर्दैवी घटनेमुळे शोक व्यक्त केला जात आहे. घटनेचा पुढील तपास सिंदेवाही पोलीस करीत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बेबी AB चा झंझावात, ऑस्ट्रेलियाला चोपून काढलं; कंगारुंविरुद्ध अशी कामगिरी करणाला ठरला पहिलाच खेळाडू

Photo – नांदेड जिल्ह्यातील 27 महसूल मंडळात अतिवृष्टी

Nanded Rain News – जिल्ह्यातील 27 महसूल मंडळात अतिवृष्टी, इसापूर धरणाचे 9 दरवाजे उघडल्याने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

बुलढाण्यात शेतकऱ्यानं घेतली जलसमाधी; आंदोलन सुरू असताना नदीपात्रात उडी मारली

सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डी-शनिशिंगणापूरमध्ये भक्तांचा महापूर; नियोजन कोलमडले, रस्त्यांवर लांबच लांब रागा

Nagar news – शेतात विजेचा खांब उभारताना विजेचा धक्का बसला, 19 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

चुकून ई-चलान कापले तर…

30 वर्षांचा संघर्ष सफल; 19 कामगार नोकरीत कायम, उल्हासनगर पालिकेत नियुक्तीपत्रे मिळाली, आठ जणांच्या मुलांना वारसाहक्काने नोकरी

स्वातंत्र्यदिनी 300 ठाणेकरांच्या घरात ‘ब्लॅक आऊट’, हाजुरीतील महावितरणचा डीपी पेटला; पाच तास वीज गायब