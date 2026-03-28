चंद्रपुरात एकाच महिन्यात दुसरा विश्वविक्रम, विद्यार्थ्यांनी साकारले शांती प्रतिकाचे चिन्ह; गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद

एकीकडे जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असताना, इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेतील तणावाने जग ग्रासलेले असताना आता शांततेचा एक बुलंद आवाज आज चंद्रपुरात घुमला. जगाच्या शांतीसाठी चंद्रपुरातील सोमय्या ग्रुपच्या विद्यार्थ्यांनी विश्वविक्रमी प्रयत्न केला आणि त्यात ते यशस्वी झाले. यानिमित्ताने चंद्रपुरात एकाच महिन्यात दुसऱ्या विश्वविक्रमाची नोंद झाली.

चंद्रपूरच्या सोमय्या ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युशनने आज शांतीचे प्रतीक असलेले चिन्ह विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून साकारत गिनिज बुकात नाव नोंदवले. यापूर्वी हा विक्रम एक हजार 70 मुलांचा होता. तो मोडून आज एक हजार तीनशे विद्यार्थ्यांनी हा विश्वविक्रम केला. त्यासाठी गिनिज बुक संस्थेच्या प्रतिनिधीने सोमय्या ग्रुपचे संचालक पांडुरंग आंबटकर यांना प्रमाणपत्र सोपवले. या समूहाने १ मार्च रोजी २७०० महिलांच्या लावणी नृत्याचा जागतिक विक्रम केला होता.

आज चंद्रपुरातील वडगावच्या सोमय्या कॅम्पसमध्ये ‘जगातील सर्वात मोठे मानवी शांतता चिन्ह’ (Human Peace Symbol) साकारण्यात आले आणि याची नोंद थेट गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाली. त्यामुळे चंद्रपूरच्या खात्यात चौथ्या विश्वविक्रमाची नोंद झाली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इन्स्टाग्रामवरील मित्राला भेटायला गेला, मारहाण करत लुटलं आणि ब्लॅकमेल केलं

युरोपात १२ टन किटकॅटची चोरी, अचानक गायब झाला चॉकलेटने भरलेला ट्रक!

जेजुरीतील हॉटेल व्यवसाय संकटात! १३ दिवसांपासून सिलेंडरचा पुरवठा ठप्प

Nanded News – प्रशिक्षण केंद्राच्या नावावर जुगार; ४१ जणांना अटक, ११ लाख ४७ हजाराचा मुद्देमाल जप्त

वेस्ट इंडिजच्या स्टार खेळाडूचे कमबॅक, आंतरराष्ट्रीय निवृत्ती मागे; 9 वर्षांनंतर पुन्हा खेळणार ‘रेड बॉल’ क्रिकेट

IPL 2026: “यंदा इतिहास बदलणारच!”… मुंबई इंडियन्सचे कोच महेला जयवर्धने यांनी रणशिंग फुंकले

ऋषभ शेट्टीचे ‘कांतारा चॅप्टर 1’ टीमसोबत मतभेद, इंस्टाग्रामवर काही कलाकारांना केले अनफॉलो

Photo – सिलिंडर टंचाईमुळे मुंबई ‘गॅस’वर; परळ, भोईवाड्यात गोंधळ

Ratnagiri News – फुणगूस येथे डंपरचा भीषण अपघात; ४ तासांच्या थरारानंतर काळोखात चालकाची मृत्यूच्या दाढेतून सुटका