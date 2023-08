“मनु” आजोबा चंद्रावर तिरंगा फडकला, लई वाईट वाटलं असल…; सत्ताधारी आमदाराचा भिडे गुरुजींवर निशाणा

हिंदुस्थानची अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) च्या शास्त्रज्ञांनी आपल्या अखंड कर्मयोगाच्या जोरावर विश्वविक्रम केला. चांद्रयान-3 ही मोहीम यशस्वी झाली आणि विक्रम लँडर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरले. यामुळे देशाने चंद्रोत्सव साजरा केला तर संपूर्ण जगानेही इस्त्रोच्या शास्त्रज्ञांचे कौतुक केले. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारमधील आमदार अमोल मिटकरी यांनीही इस्त्रोचे अभिनंदन केले. यावेळी त्यांनी शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे गुरुजी यांच्यावर निशाणा साधला.

“‘मनु’ आजोबा चंद्रावर तिरंगा फडकला. लई वाईट वाटलं असल बघा तुम्हास्नी, पण हे खरं हाय अन् यात नेहरूजीचं योगदान बी हाय म्हणत्यात. आता कसं. जयहिंद.”, असे ट्विट अमोल मिटकरी यांनी केले आहे. भगवा झेंडा राष्ट्रध्वज करा अशी मागणी भिडे गुरुजी यांनी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर मिटकरी यांनी त्यांना लक्ष्य केले.

दरम्यान, भारतीय शास्त्रज्ञांना मानाचा मुजरा… हे यश केवळ तुमचे आणि तुमचेच.. कुठल्याही कर्मकांडाने व प्रार्थनाने हे यशस्वी झाले नाही. यामागे शास्त्रज्ञांची अखंड मेहनत आहे. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यान उतरवणारा भारत पहिला देश ठरला.. हा विक्रम ज्यांच्या मेहनती मुळे शक्य झाला त्या सर्व वैज्ञानिकांना सलाम, असेही एका ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले.

#we_are_on_the_Moon

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यान उतरवणारा भारत पहिला देश ठरला.. हा विक्रम ज्यांच्या मेहनती मुळे शक्य झाला त्या सर्व वैज्ञानिकांना सलाम.#ISRO

And I heartly salute to our scientists

Those who have work continioisly for the successful mission chandrayaan 3!!! pic.twitter.com/7nEeAERG2W

— आ. अमोल रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) August 23, 2023