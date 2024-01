मालदीवच्या संसदेत खासदारांमध्ये ‘कुस्ती’, एकमेकांना उचलून आपटलं; लाथा-बुक्क्यांनी तुडवलं

मालदीवच्या संसदेमध्ये रविवारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये जोरदार राडा झाला. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी बोलावलेल्या विषेश सत्रादरम्यान खासदारांमध्ये हाणामारी झाली. खासदारांना एकमेकांना उचलून आपटलं, लाथा-बुक्क्यांनी तुडवलं. याचा व्हिडीओही समोर आला आहे.

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये चार नवीन मंत्र्यांची नेमणूक करण्यासाठी संसदेत मतदान होणार होते. मात्र यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे खासदार आमनेसामने आले. दोन्ही बाजूच्या खासदारांनी एकमेकांना मारहाण केली.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये एमडीपीचे खासदार इसा आणि पीएनसीचे खासदार अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम यांच्यात हाणामारही सुरू असल्याचे दिसतेय. शहीम हे इसा यांचा पाय धरून त्यांना खेचतात. त्यानंतर इसा हे देखील शहीम यांना मारहाण करतात. यात ते जखमी होतात आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात येते.

More dramatic visuals from Maldives Parliament. Members of the ruling party are attempting to prevent the speaker from continuing the parliamentary session amid vote on the approval of Muizzu’s Cabinet.pic.twitter.com/jBY5FmoOFT https://t.co/PHxt4CiOuS

— Sidhant Sibal (@sidhant) January 28, 2024