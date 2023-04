नामिबियातून आणलेल्या आणखी एका चित्त्याचा कुनोमध्ये मृत्यू, मादी साशानंतर नर उदयने घेतला जगाचा निरोप

मध्य प्रदेशमधील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आणखी एका चित्त्याचा मृत्यू झाला आहे. नामिबियातून आणलेल्या नर चित्ता उदयने जगाचा निरोप घेतला. ‘पीटीआय’ने वन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी कुनोमध्ये मादी चित्ता साशा हिचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आता उदयचाही मृत्यू झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी ‘चीता प्रोजेक्ट’ला धक्का बसला आहे.

रविवारी सकाळी 9 वाजल्यापासून तो एकाच ठिकाणी सुस्तपणे बसलेला दिसला. त्याच्या जवळ गेल्यावर तो उठला आणि अडखळत चालायला लागला. त्याला उपचारांसाठी वन्यजीव डॉक्टरांच्या ताब्यात देण्यात आले. बेशुद्ध करून त्याच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले. त्याला विलगीकरण कक्षात निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले होते. मात्र सायंकाळच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाला. मध्य प्रदेशचे मुख्य वनरक्षक जे.एस. चौहान यांनी ही माहिती दिली. त्याच्या मृत्युचे कारण मात्र समजू शकलेले नाही.

