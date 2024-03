IPL 2024 – धोनी ‘चेन्नई सुपर किंग्ज’च्या कर्णधारपदावरून पायउतार, ऋतुराज गायकवाडकडे सोपवली धुरा

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 17व्या हंगामाची सुरुवात होण्यापूर्वी पाच वेळच्या विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्जने मोठा बदल केला आहे. महेंद्रसिंह धोनी कर्णधारपदावरून पायउतार झाला असून मराठमोळा ऋतुराज गायकवाड याच्या खांद्यावर नेतृत्वाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

मराठमोळा 27 वर्षीय ऋतुराज गायकवाड चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचा चौथा कर्णधार असणार आहे. यापूर्वी रविंद्र जडेजा आणि सुरेश रैना यांनी चेन्नई सुपर किंग्जचे कर्णधारपद भूषवले आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक संघ आहे. महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली चेन्नईने 5 वेळा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकली आहे. 2023 मध्ये अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सचा पराभव करत महेंद्र सिंग धोनीच्या चेन्नईने पाचव्यांदा आयपीएलच्या ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले होते.

42 वर्षीय महेंद्र सिंग धोनी 2020 साली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. पण आयपीएलच्या माध्यमातून सातत्याने त्याचा खेळ क्रिकेटरसिकांना पाहायला मिळत आहे. धोनीने सर्वाधिक 212 सामन्यांमध्ये चेन्नईचे नेतृत्व केले आहे. तर रविंद्र जडेजा 8 आणि सुरेश रैनाला 5 सामन्यांमध्ये चेन्नईचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली.

2022 मध्ये सुद्धा चेन्नई सुपर किंग्जने रविंद्र जडेजाच्या खांद्यावर नेतृत्वाची धुरा दिली होती. पण जडेजाच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपर किंग्जला लौकिकाला साजेसा खेळ करता आला नव्हता. त्यामुळे आयपीएलच्या मध्यात महेंद्र सिंग धोनीकडे पुन्हा कर्णधार पदाची जबाबदारी सोपवली होती.

OFFICIAL STATEMENT: MS Dhoni hands over captaincy to Ruturaj Gaikwad. #WhistlePodu #Yellove

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 21, 2024