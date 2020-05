आंध्र प्रदेशनंतर छत्तीसगढमध्येही गॅस लिक, तिघांची प्रकृती गंभीर

आंध्र प्रदेशमधील विझाग शहरातील केमिकल प्लांटमधून झालेल्या वायूगळतीनंतर आता छत्तीसगडमधील रायगढ येथील एका पेपर मिलमध्येही वायू गळती झाल्याचे समोर आले आहे. या मिलमध्ये काम करणारे सात कामगारांची प्रकृती खालावली असून त्यातील तिघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते.

7 workers of a Paper Mill hospitalised after being exposed to a gas leak reportedly while cleaning a tank in the mill, 3 of them are in critical condition: Raigarh Superintendent of Police #Chhattisgarh pic.twitter.com/T5XqB3ixyQ

— ANI (@ANI) May 7, 2020