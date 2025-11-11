Chhatrapati Sambhaji Nagar – महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी 115 जागांचे आरक्षण जाहीर

सामना ऑनलाईन
|

महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता छत्रपती संभाजीनगर येथील 29 प्रभागातील 115 नगरसेवकांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आलेली आहे. यामध्ये 58 जागा या महिलांसाठी असणार आहे. तर 57 जागा या खुल्या असणार आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण 30 महिला, सर्वसाधारण पुरुष 30, ओबीसी महिला 16 असून, ओबीसी पुरुष 15 आहेत. अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये 11 पुरुष आणि 11 महिला नगरसेवकांसाठी आरक्षण असणार आहेत.

छ. संभाजीनगर महानगरपालिकेतील एकूण सदस्यसंख्या – 115 असून यामध्ये महिलांसाठी राखीव- 58, सर्वसाधारण महिला – 30, ओबीसी महिला – 16, अनुसूचित जाती महिला – 11, अनुसूचित जमाती महिला – 1, खुल्या जागा – 57, सर्वसाधारण पुरुष – 30, ओबीसी पुरुष – 15, अनुसूचित जाती पुरुष – 11, अुनुसूचित जमाती पुरुष – 1

काही प्रभागांमध्ये गेल्यावेळच्या पुरुष नगरसेवकांच्या जागी आता त्यांच्या पत्नी सांभाळू शकतात असं चित्र आहे. यामध्ये माजी महापौर नंदकुमार घोडलेंचा 29 क्रमांकाचा प्रभाग OBC आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाला आहे. त्यामुळं नंदकुमार घोडेले यांना धक्का बसला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Nanded Election – नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या सोडतीत २० प्रभागातील 41 जागा महिलांसाठी राखीव

चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या 17 प्रभागांसाठी 66 सदस्य पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर; 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव

ठाण्यात महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीमध्ये 66 जागा महिलांसाठी राखीव; इच्छुकांची धाकधूक वाढली

दिल्लीत झालेल्या घटनेसाठी जबाबदार कोण? काँग्रेसचा सरकारला सवाल

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद स्फोटाने हादरली, हायकोर्टाबाहेर कारमधील स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू

दिल्लीतील स्फोटावर पंतप्रधान मोदी भूतानमध्ये बोलले, षडयंत्र करणाऱ्यांना सोडणार नाही

PMC Election 2025 – आरक्षण सोडत जाहीर, 165 जागांपैकी 83 जागा महिलांसाठी

BMC Election Ward Reservation 2025 – मुंबईच्या महापालिकेच्या 227 प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर, वाचा संपूर्ण यादी

सत्तेसाठी तीन साप एकत्र येऊन एकमेकांना गिळू पाहताहेत, जनतेकडे कोण पाहणार… उद्धव ठाकरे यांनी फटकारले