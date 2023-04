तामिळनाडूत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना

तामिळनाडूतील कन्याकुमारी शहरात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुर्ण पुतळ्याची काही समाजकंटकांनी विटंबना केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेनंतर या परिसरात सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

Kanniyakumari, Tamil Nadu | Chhatrapati Shivaji’s statue was allegedly vandalised by unknown miscreants in the Kanyakumari district late last night.

We don’t know whether it’s vandalised or not. The statue was slightly damaged. We have registered a case and formed a team to find… pic.twitter.com/d76NGbMuOh

— ANI (@ANI) April 9, 2023