ब्रेकिंग – छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी आणि पोलिसांमध्ये चकमक, पाच जवान शहीद

छत्तीसगडमधील बीजापूर जिल्ह्यातील तररेम (Tarrem) येथे नक्षलवादी आणि पोलिसांमध्ये चकमक उडाली. या चकमकीमध्ये पाच जवान शहीद झाले असून दोन नक्षलवादी ठार झाले आहेत.

बीजापूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या नक्षविरोधी अभियानामध्ये एसटीएफ, डीआरबी, सीआरपीएफ आणि कोब्रा पथकाचे 400 जवान सहभागी झाले होते. शोध अभियानादरम्यान नारायणपूर येथे जवानांच्या बसवर नक्षलवाद्यांनी हल्ला केला. दोन्ही बाजूने यावेळी तुफान गोळीबार झाला. यात दोन नक्षलवादी ठार झाले, तर पाच जवान शहीद झाले. तसेच 10 जण जखमी झाले आहेत, अशी माहिती डीजीपी डीएम अवस्थी (Chhattisgarh DGP DM Awasthi) यांनी दिली आहे.

#UPDATE | Five security personnel died & around 10 others injured in an exchange of fire with Naxals in jungles near Tarrem, Bijapur, says Chhattisgarh DGP DM Awasthi https://t.co/JJNn9h4kfx pic.twitter.com/RPqbBRZhbE

— ANI (@ANI) April 3, 2021