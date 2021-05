मोहाच्या दारुत होमिओपॅथी औषध मिसळून पिणे जीवावर बेतले, एकाच कुटुंबातील 8 तरुणांचा मृत्यू

छत्तीसगडमधील बिलासपूर जिल्ह्यातील सिरगिट्टी येथे दारुमध्ये होमियोपॅथी औषध मिसळून पिणे एकाच कुटुंबातील 8 जणांच्या जीवावर बेतले आहे. अन्य 5 जण गंभीर असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.

वृत्तानुसार, हे तरुण गेल्या अनेक दिवसांपासून होमियोपॅथी औषध ‘ड्रोसेरा 30’ कोरोनावर प्रभावी असल्याचे समजून मोहाच्या दारुसोबत पित होते. दारुसोबत हे औषध प्यायल्याने कोरोनापासून बचाव होता असा त्यांचा गैरसमज होता.

मंगळवारी सायंकाळी तरुणांनी मोहाच्या दारुसोबत होमियोपॅथी औषध घेतले आणि सर्व जण आपापल्या घरी निघून गेले. घरी गेल्यानंतर रात्री तरुणांची तब्येत बिघडली. सर्वांना उलट्या होऊ लागल्या. बुधवार सकाळपर्यंत चार तरुणांचा मृत्यू झाला. यानंतर चौघांची उपचारादरम्यान प्राणज्योत मालवली, तर 5 तरुणांवर अद्यापही उपचार सुरू आहेत.

Chhattisgarh | 8 members of a family dead, 5 hospitalized after consuming a homeopathic medicine in Bilaspur, says CMO

“They consumed homeopathic medicine Drosera 30, which contains 91% alcohol mixed with country-made liquor. The doctor is absconding,” he adds pic.twitter.com/HuIhnDQqU0

