‘ईशान्य हिंदुस्थान जळतंय, जवान शहीद होताहेत; पण पंतप्रधान प्रचारात व्यस्त’, मुख्यमंत्र्यांचा निशाणा

ईशान्येकडील मणिपूर राज्यामध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हिंसाचार उसळला असून जम्मू-कश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये जवान शहीद होत आहेत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर चकार शब्द काढत नसून ते कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये व्यस्त आहेत. कर्नाटकमध्येही ते लोकहिताबाबत बोलत नसून फक्त प्रचाराद्वारे मतं मागत आहेत, अशा शब्दाच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. ते बंगळुरूमध्ये माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांचाही समाचार घेतला.

