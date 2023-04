‘जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत दारुबंदी होणार नाही’, छत्तीसगडच्या उत्पादन शुल्क मंत्र्यांचे विधान

छत्तीसगडचे उत्पादन शुक्ल मंत्री कवासी लखमा (Chhattisgarh Excise Minister Kawasi Lakhma) यांचे एक विधान चर्चेत आहे. दारू प्यायल्याने कोणी मरत नाही, तर दारू जास्त प्यायल्याने मरतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत बस्तरमध्ये दारुबंदी होणार नाही अशी घोषणाही यावेळी त्यांनी केली.

कवासी लखमा बस्तरच्या दौऱ्यावर आहेत. जगदलपूरमध्ये दारुबंदीबाबत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, इथल्या लोकांना दारू पिण्याची स्टाईल माहीत नाही. दारू प्यायल्याने माणसाचा जीव जात नाही, तर जास्त दारू प्यायल्याने जीव जातो. तसेच वाईनचे सेवनही औषध म्हणून केले पाहिजे. त्यामुळे पिणारा बलवान होतो, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, लखमा यांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात ते दारू प्यायली नाही तर माझ्याच्याने कामही होणार नाही असेही म्हणताना दिसत आहेत.

#WATCH | Chhattisgarh Excise Minister Kawasi Lakhma says, “There will be no liquor ban in Bastar as long as I am alive”.

