छत्तीसगडच्या दंतेवाडा नारायणपूर सीमेवर चकमक, 7 नक्षलवाद्यांचा खात्मा

छत्तीसगडच्या दंतेवाडा नारायणपुर जिल्ह्याच्या बॉर्डरवर पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरु झाली आहे. या चकमकीत 7 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. सातही जणांचे मृतदेह आणि मोठ्या संख्येने शस्त्रास्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. चकमक अजून सुरुच आहे.

Chhattisgarh: An encounter between a joint party of Narayanpur Police and Dantewada Police, and naxals is underway in ​​Maad area on Narayanpur-Dantewada border, following a search operation. Details awaited.

— ANI (@ANI) October 4, 2024