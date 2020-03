राज्यसभेसाठी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नावाची राष्ट्रपतींकडून शिफारस

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेसाठी निवड करवी, अशी शिफारस करत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांना नामाकिंत केले आहे. रंजन गोगोई यांनी मागील अनेक वर्षांपासून सर्वोच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या राममंदिर जन्मभूमीप्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय सुनावला होता. तसेच अनेक प्रलंबित आणि वादग्रस्त प्रकरणे त्यांनी निकली काढली होती. गोगोई यांनी 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. ते 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी निवृत्त झाले होते.

सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेत केलेल्या उल्लेखानुसार, ‘हिंदुस्थानच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 80 च्या खंड (3) सोबत पठित खंड (1) च्या उपखंड (क) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करत राष्ट्रपती, एका नामित सदस्याच्या सेवानिवृत्तीच्या कारणाने रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी, राज्यसभेत श्री रंजन गोगोई यांना नामांकीत करत आहेत’, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

President Ram Nath Kovind nominates former Chief Justice of India Ranjan Gogoi to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/zCDrFCqdou

— ANI (@ANI) March 16, 2020