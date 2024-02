Chile Forest Fire: चिलीतील जंगलाला भीषण आग, 46 जणांचा होरपळून मृत्यू

दक्षिण अमेरिकेतील देश चिलीतील जंगलाला भीषण आग लागली आहे. मध्य चिलीमध्ये असणाऱ्या जंगलातील आग दाट लोकवस्तीच्या परिसरात पसरली. या घटनेत आतापर्यंत 46 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. तर जवळपास 1100 घरे जळून खाक झाली आहेत. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिलेल्य़ा माहितीनुसार, जंगलातील आग वेगाने पसरत असल्याने धोका आणखी वाढला आहे. ही भीषण आग पाहता चिली सरकारने देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. चिलीच्या गृहमंत्री कॅरोलिना तोहा यांनी सांगितले की, सध्या देशाच्या मध्यभागी आणि दक्षिणेकडील 92 जंगलांना आग लागली आहे, जेथे या आठवड्यात तापमान असामान्यपणे वाढले आहे. ते म्हणाले की, सर्वात भीषण आग वालपरिसो परिसरात लागली आहे. त्यांनी लोकांना घराबाहेर पडू नये असे आवाहन केले आहे. तोहा म्हणाले की क्विल्पु आणि व्हिला अलेमाना शहरांजवळ शुक्रवारपासून दोन आगीमुळे किमान 8,000 हेक्टर जमीन नष्ट झाली आहे. ते म्हणाले की विना डेल मारच्या किनारपट्टीवरील रिसॉर्ट शहराला शेजारच्या शहरांपेक्षा जास्त धोका आहे, ज्यांना आगीचा मोठा फटका बसला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शहराच्या पूर्वेकडील भागात असलेल्या व्हिला इंडिपेंडेनियामध्ये अनेक घरे आणि व्यावसायिक केंद्रांचे नुकसान झाले आहे.

