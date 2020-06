होय आमचेही सैनिक मारले गेले, चीनची कबुली

गलवान खोऱ्य़ात चीन आणि हिंदुस्थानच्या जवानांमध्ये झटापट झाली होती. यात हिंदुस्थानचे 20 जवान शहीद झाले होते. तर चीनचेही सैनिक मारले गेले होते. आता पहिल्यांदा चीनने आपले सैनिक मारले गेल्याचे कबुल केले आहे.

वृत्तसंस्था IANS ने दिलेल्या माहितीनुसार हिंदुस्थानने चीनच्या 16 सैनिकांचा मृतदेह चीनला सुपुर्द केला होता. हिंदुस्थानी माध्यमांमध्ये त्याचे वृत्तही प्रसारित झाले होते. आता चीननेही ही बाब मान्य केली आहे. लडाखमध्ये गेल्या आठवड्यात हिंदुस्थानसोबत चीनचेही सैनिक मारले गेले होते. त्यांची संख्या 20 पेक्षा कमी असल्याचे चीनने कबुल केले आहे.

A day after Indian media reported that #India had handed over dead bodies of 16 #Chinese soldiers to #PLA, #China on Monday for the first time admitted that it lost “less than 20” troops during the violent face-off along the Line of Actual Control (LAC) in #Ladakh last week. pic.twitter.com/BkcnE5hX1j

