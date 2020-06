चीनची पुन्हा धोकेबाजी, सॅटेलाईट इमेजमध्ये चालबाजी उघड झाल्याने तणाव वाढण्याची शक्यता

गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत दोन्ही देशांचे सैन्य मागे हटण्यावर सहमती झाली. मात्र जोपर्यंत चीनचे सैन्य पूर्णपणे मागे हटत नाही तोपर्यंत हिंदुस्थानचे जवान तिथे तंबू गाडून राहणार आहेत. एकीकडे चीन गलवान भागात एक पाऊल मागे घेत असताना पेंग्यांग सरोवर परिसरात चीनने बांधकाम केल्याचे समोर आल्याने तणाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.

गलवान खोऱ्यातील ताज्या सॅटेलाईट इमेजद्वारे चीनची चालबाजी उघड झाली आहे. चीनने गलवान खोऱ्यात झालेल्या झटापटीनंतर बचावासाठी चीनने बंकर बनवले आहेत. तसेच लपण्यासाठी छोट्या-छोट्या भिंती आणि खड्डे बनवले आहेत. ‘ओपन सोर्स इंटेलिजन्स अनलिटिक्स दिट्रेस्फा’ने हे ताजे फोटो प्रसिद्ध केले आहे.

ताज्या फोटोंमध्ये चीनने नवीन बांधकाम केल्याचे दिसत आहे. चीन चर्चा लांबवत असून या आडून आपली सैन्य ताकद वाढवत असल्याचे दिसते. चीनच्या या चालबाजीमुळे पेग्यांग सरोवर परिसरात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. ‘ओपन सोर्स इंटेलिजन्स अनलिटिक्स दिट्रेस्फा’च्या मते चीनची पीपल्स लिबरे शन आर्मी पेग्यांग सरोवर परिसरात अद्यापही डेरा टाकून बसलेले आहे आणि याच बाबत हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये चर्चा होणार आहे.

Image dated 18 June 2020 shows what the onground situation at the #GalwanValleyFaceOff point was 48 hours ago #IndiaChinaBorder pic.twitter.com/XcVtDNfrMQ

— d-atis☠️ (@detresfa_) June 20, 2020