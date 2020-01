coronavirus चीनमध्ये मृतांची संख्या 80वर, 2300 जण कोरोना ग्रस्त

चीनमध्ये कोरोना व्हायरसने थैमान घातले असून मृतांचा आकडा 80 वर पोहोचला आहे. चीन सरकारकडून जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2300 जण कोरोना व्हायरसने ग्रस्त आहेत. वुहान या शहरातून पसरलेला हा व्हायरस आता शांघाय शहरातही पसरला आहे.

वुहान शहरातील हुबेई या शहरात या व्हायरसचा मोठा प्रभाव असून चीन सरकारने या शहरावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले आहेत. तेथील नागरिकांच्या प्रवासावर बंदी आणली आहे. त्यामुळे कायम गजबजलेले असलेल्या या शहरातील रस्ते सुनसान पडले आहेत. सरकारने दुसऱ्या शहरात जाणाऱ्या बस व रेल्वे सेवाही थांबविल्या आहेत. या शहरात प्राण्यांच्या कत्तली थांबविल्या असून नागरिकांना फक्त भाजीपाला खाण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या रूग्णांमुळे चीन सरकारने या शहरात 10 दिवसांत 1000 खाटांचे रुग्णालय बांधण्याची घोषणा केली आहे.

#Coronavirus death toll in China rises to 80 and the number of infected across the country reaches 2,300 according to the government: AFP news agency.

