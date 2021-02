गलवान खोऱ्यात आमचे 5 जवान मारले गेले! चीनची पहिल्यांदाच जाहीर कबुली

गेल्या वर्षी जून महिन्यात गलवान खोऱ्यात हिंदुस्थानी सैनिकांचा चिनी सैनिकांशी संघर्ष झाला होता. या संघर्षात चीनचे किती अधिकारी आणि जवान मारले गेले याचा त्यांनी कधीच खुलासा केला नव्हता. या संघर्षात 5 अधिकारी आणि जवान मारले गेल्याची चीनने पहिल्यांदाच कबुली दिली आहे. चिनी सैन्य अर्थात पीपल्स लिबरेशन आर्मीने अधिकृतरित्या याबाबत माहिती दिली आहे.

China officially admits five military officers and soldiers killed in clash with Indian Army in Galwan Valley in June last year

