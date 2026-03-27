जगासमोर आणखी एका युद्धाचे काळे ढग; चीन तैवानवर हल्ला करण्याच्या तयारीत?

अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धामुळे जगाची चिंता वाढली आहे. तसेच जगावर इंधन टंचाईचे संकट उभे असतानाच जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला आहे. ही संकटांची मालिका संपण्याचे चिन्हे नाहीत. त्यातच आता जगासमोर आणखी एका युद्धाचे संकट उभे ठाकण्याची शक्यता आहे. चीन तैवानवर हल्ला करण्याची तयारी करत असून त्यादृष्टीने रणनीती आखत असल्याचे दिसत आहे.

चीन आता तैवानविरोधातील आपली लष्करी रणनीती एका नव्या स्तरावर नेत असल्याचे दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार चीनने तैवान सामुद्रधुनीजवळील सहा हवाई तळांवर जुन्या लढाऊ विमानांचे रूपांतर करून बनवलेली हल्ला करणारी ड्रोन्स तैनात केली आहेत. यावरून असे सूचित होते की, जर युद्ध सुरू झाले, तर सुरुवातीचे हल्ले अत्यंत मोठे आणि धोकादायक असू शकतात. चीन सुरुवातीच्या हल्ल्यांमध्ये या ड्रोनचा वापर करू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, आशियामध्ये तणाव वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. वृत्तानुसार, चीनने तैवानजवळ जुन्या लढाऊ विमानांचे रूपांतर करून बनवलेली हल्ला करणारी ड्रोन्स तैनात केली आहेत. ही रणनीती संभाव्य युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठ्या आक्रमणाचे संकेत देते, ज्यामुळे तैवानच्या हवाई संरक्षण प्रणालीवर दबाव येऊ शकतो.

अहवालानुसार, हे ड्रोन खरे तर १९६० च्या दशकात विकसित केलेली जुनी जे-६ लढाऊ विमाने आहेत. आता ‘आत्मघाती हल्ला करणाऱ्या ड्रोन’चे स्वरूप त्याला देण्यात आले आहे. उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांमधून फुजियान आणि ग्वांगडोंग प्रांतांमधील हवाई तळांवर त्यांची उपस्थिती दिसून आली आहे.

या अहवालाशी संबंधित तज्ञांच्या मते, चीनने २०० हून अधिक जेट-ड्रोन तैनात केले आहेत. कोणत्याही संभाव्य युद्धाच्या पहिल्या टप्प्यात यांचा वापर केला जाईल. हे ड्रोन पारंपरिक यूएव्ही (UAVs) प्रमाणे नव्हे, तर क्रूझ क्षेपणास्त्रांप्रमाणे लक्ष्यांवर हल्ला करतील.

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, चीनची रणनीती स्पष्ट आहे. प्रथम, तैवानच्या हवाई संरक्षण प्रणालीवर ताण आणण्यासाठी आणि तिला कमकुवत करण्यासाठी मोठ्या संख्येने हे ड्रोन प्रक्षेपित केले जातील. यानंतर प्रत्यक्ष, अधिक धोकादायक क्षेपणास्त्र आणि लढाऊ विमानांचे हल्ले केले जातील.

चीन आधीच जगातील सर्वात मोठा व्यावसायिक ड्रोन निर्माता आहे आणि आता लष्करी ड्रोन तंत्रज्ञानामध्ये वेगाने गुंतवणूक करत आहे. त्याची रणनीती वाढत्या प्रमाणात “झुंड युद्ध” (swarm warfare) यावर आधारित आहे, हे एक असे तंत्र आहे ज्यात मोठ्या संख्येने लहान शस्त्रे एकाच वेळी हल्ले करतात.

चीन तैवानला आपला प्रदेश मानते आणि त्याला आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी आवश्यक असल्यास बळाचा वापर करण्याची शपथ घेतली आहे. तथापि, तैवान हे तीव्रपणे नाकारतो आणि आपल्या सार्वभौमत्वावर ठाम आहे. पूर्वीच्या अमेरिकी गुप्तचर अहवालांनुसार, चीनचे २०२७ पर्यंत तैवानविरुद्ध युद्ध लढण्याची आणि जिंकण्याची क्षमता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे तैवानदेखील सतर्क झाला आहे. अशा हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी नवीन पिढीच्या ड्रोनविरोधी प्रणाली खरेदी करण्याच्या योजनांना त्याने गती दिली आहे. चीनची नवीन ड्रोन रणनीती ही केवळ लष्करी तयारी नसून एक मोठा संकेत आहे. जर तैवानवरील संघर्ष वाढला, तर युद्धाची सुरुवात पारंपरिक हल्ल्यांनी नव्हे, तर ड्रोनच्या थव्याच्या हल्ल्यांनी होऊ शकते, जे आधुनिक युद्धाचे एक नवीन स्वरूप सिद्ध होईल. त्यामुळे जगावर आणखी एका युद्धाचे संकट असल्याचे दिसत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

विवाहित पुरुष परस्त्रीसोबत संमतीने लिव्ह इनमध्ये राहत असेल तर गुन्हा नाही, अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे मत

Israel Iran War – मोदी आणि मी, जे ठरवतो ते करून दाखवतो! युद्धादरम्यान ट्रम्प यांच्या विधानाने संभ्रम

हार्दिक पंड्याने शब्द पाळला… IPL 2026 आधी वानखेडेवरील ग्राऊंड स्टाफला वाटले 10-10 लाखांचे चेक, कारण काय?

Puch AI कंपनी आर्थिक सक्षम नाही , उत्तर प्रदेश सरकारकडून 25 हजार कोटी रुपयांचा करार रद्द

लाजिरवाणे! भाडं भरलं नाही म्हणून हिंदुस्थानी फुटबॉल संघाचे प्रशिक्षक आणि खेळाडूंना मैदानात प्रवेश नाकारला, सुरक्षा रक्षकांनी गेटवरच रोखलं

अमेरिकन सैनिकांना आश्रय दिल्यास खबरदार! इराणचा आखाती देशांना इशारा

आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास… जर्सीच्या रंगामुळे पांढरा चेंडू गुलाबी झाला; PSL च्या पहिल्याच लढतीत पाकड्यांची फजिती

जम्मू-कश्मीर विधानसभेत प्रचंड गदारोळ; इराणच्या अली खामेनी यांच्या हत्येवरून नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांचे आंदोलन

डॉलरपुढे रुपयांचे लोटांगण; पहिल्यांदाच 94.70 या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला, महागाई वाढण्याचे संकेत