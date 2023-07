नथींग फोनची डिझाईन चोरी करणं पडणार भारी, कार्ल पेई यांनी दिला इशारा

ब्रिटनची कंपनी नथिंग (2) फोनची डिझाईन चोरी झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. चायनीज कंपनी इनफिनिक्सकडून नथिंग स्मार्टफोनच्या डिझाईनला कॉपी केले आहे आणि त्यामुळेच नथिंग फोनच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. इनफिनिक्सने याविरोधात बचाव करण्यासाठी आपला अपकमिंग स्मार्टफोमनचा टीझर जारी केला आहे. नथिंग फोनची सुरूवातीची किंमत 44 हजार 999 रूपये आहेत.

नथिंगने अलीकडेच आपला नथिंग फोन (2) नावाचा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन हिंदुस्थानात लॉन्च केला आहे. नथिंग ही लंडनची कंपनी आहे, जी अनोख्या डिझाइनसह स्मार्टफोन बनवण्यासाठी ओळखली जाते. फोनच्या मागील बाजूस एक विशेष प्रकारचा लाइटिंग इफेक्ट उपलब्ध आहे, जो वापरकर्त्यांना खूप आवडला आहे. त्याला ग्लिम्प्स डिझाइन असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र, आता नथिंग स्मार्टफोनच्या डिझाईनची चोरी झाल्याची घटना समोर आली आहे. खरतरं चायनीज कंपनी इनफिनिक्सकडून अपकमिंग स्मार्टफोनचा टिझर जारी केला आहे, ज्यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, नथिंग फोन (2) सारखी डिझाईन वाला स्मार्टफोन आहे. इनफिनिक्सकडून नथिंग सारख्या डिझाईन स्मार्टफोनला स्वस्त दरात विकला जाईल. यामुळे नथिंग फोनच्या विक्रिवर परिणाम होऊ शकतो.

[Exclusive] Infinix is soon launching a new smartphone in India, most likely under a completely new GT series branding.

Here’s a render of the upcoming device, posted on the Infinix Community XClub.

The device (third picture) will look very similar to the recently launched… pic.twitter.com/tNduGhoIPz

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 13, 2023