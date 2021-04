अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांची ‘मास्क’बाबत मोठी घोषणा

कोरोनाच्या उद्रेकाला सुरुवात झाल्यानंतर त्याचा फटका ज्या देशांना सर्वाधिक बसला होता त्यामध्ये जागतिक महासत्ता म्हणवणाऱ्या अमेरिकेचाही समावेश होता. अत्यंत बिकट आव्हानांशी मुकाबला करणाऱ्या अमेरिकेतील स्थिती आता सामान्य होऊ लागली आहे. वाढते लसीकरण हे परिस्थिती सुधारायला लागण्यामागचं मोठं कारण आहे. परिस्थिती सामान्य होत असताना तिथली आरोग्य संस्था सीडीसीने एक मोठं दिलासादायक विधान केलं आहे.

सीडीसीने म्हटलंय की ज्या लोकांचे लसीकरण पूर्ण झालेलं आहे अशा अमेरिकेच्या लोकांनी गर्दी नसलेल्या जागी मास्क नाही लावला तरी चालेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनीही सीडीसीच्या हवाल्याने हीच बाब सांगितली आहे. त्यांनी एक ट्विट केलं आहे ज्यात त्यांनी म्हटलंय की “कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत आपण असामान्य अशी प्रगती केली आहे. सीडीसीने घोषणा केली आहे की जर तुमचे लसीकरण पूर्ण झाले असेल आणि तुम्ही गर्दीची ठिकाणे टाळून बाहेर जाणार असाल तर तुम्हाला मास्क घालण्याची गरज नाही”

Because of the extraordinary progress we’ve made in the fight against COVID-19, the CDC made a big announcement today: If you are fully vaccinated — and if you are outdoors and not in a large crowd — you no longer need to wear a mask.

April 27, 2021