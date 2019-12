नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात सोनिया गांधी करणार धरणे आंदोलन

नागरिकत्व कायद्यावरून देशभरात हिंसक आंदोलन सुरू असताना काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी, माजी अध्यक्ष व खासदार राहुल गांधी हे राजघाटावर धरणे आंदोलन करणार आहेत. रविवारी दुपारी 2 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत हे आंदोलन ते धरणे धरणार असून यात काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी देखील सहभागी होणार असल्याचे समजते.

